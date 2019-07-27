11 игроков АПЛ провалили допинг-тест

По информации издания, у ряда футболистов нашли вещества, запрещенные к применению — все они способны увеличивать работоспособность игроков. Проверка проводилось под эгидой Британского антидопингового агентства. Тем не менее, Футбольная ассоциация Англии настояла на том факте, что препараты принимались разрешенным способом, либо из-за медицинских исключений, связанных со здоровьем спортсменов.Журналисты агенства подозревают, что эта информация — лишь часть целого ряда нарушений антидопинговых правил, и что в ближайшем времени возможно возникновение полноценного скандала.