11 игроков АПЛ провалили допинг-тест

11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
По информации издания, у ряда футболистов нашли вещества, запрещенные к применению — все они способны увеличивать работоспособность игроков. Проверка проводилось под эгидой Британского антидопингового агентства. Тем не менее, Футбольная ассоциация Англии настояла на том факте, что препараты принимались разрешенным способом, либо из-за медицинских исключений, связанных со здоровьем спортсменов.

Журналисты агенства подозревают, что эта информация — лишь часть целого ряда нарушений антидопинговых правил, и что в ближайшем времени возможно возникновение полноценного скандала.

"Газета.ру"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ
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