16-летний новичок "Ливерпуля" вошел в заявку на матч с "Наполи"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп огласил список из 23 футболистов, включенных в заявку на товарищеский матч с "Наполи".Игра состоится сегодня в Эдинбурге, начало - в 19.00 по московскому времени.В список игроков вошел новичок команды - 16-летний Харви Эллиотт. Футболист перешел в "Ливерпуль" из "Фулхэма". В прошедшем сезоне он установил рекорд, став самым молодым футболистом в истории АПЛ (16 лет 30 дней).