Юрген Клопп: новый сезон в АПЛ не будет забегом двух скакунов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что в предстоящем сезоне за чемпионский титул в АПЛ будут бороться не только красные и "Манчестер Сити"."Будет ли новый сезон похож на предыдущий? Конечно, нет. В прошлом году это был забег двух скакунов, но, к нашему сожалению, в АПЛ слишком много хороших клубов. Я думаю, что в «Сити» считают также. Они — фавориты, а все остальные пытаются их победить, и мы одна из этих команд", — цитирует Клоппа Goal.