Тренер "Челси" попросил фанатов не петь песен с нецензурными словами

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард обратился к фанатам клуба после товарищеского матча с английским "Редингом", передает Daily Mail.Наставник "синих" попросил болельщиков не использовать нецензурные слова в песнях, которые они поят во время матчей. Такой призыв Лэмпарда связан с тем, что более двух тысяч фанатов, посетивших игру, исполнили песню в честь тренера. Эта песня содержала ненормативную лексику."Поддержка фанатов во время матча была невероятной. Я не слышал слов песни, но если в ней содержались ругательства, то мне бы не хотелось ее слышать. В "Челси" очень ценят поддержку, но песен с оскорбительыми словами мы слышать не хотим. Если бы фанаты пели другие песни, я бы их поддержал", — заявил наставник лондонского клуба.