Муса Дембеле: когда переезжал в Китай, то все смеялись. Я хотел испытать культурный шок

Бывший полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Муса Дембеле отметил, что не сожалеет о своем решении перейти в "Гуанчжоу Фули"."Когда я переезжал в Китай, то все смеялись. Но я не пожалел об этом переходе ни на секунду. Конечно, деньги мотивировали на переход. Но если сюда ехать только из-за денег, то не получишь удовольствия от такого опыта.Был рад варианту с Китаем. Я хотел испытать культурный шок", — цитирует Дембеле BBC.