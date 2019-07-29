Муса Дембеле: когда переезжал в Китай, то все смеялись. Я хотел испытать культурный шок

Бывший полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Муса Дембеле отметил, что не сожалеет о своем решении перейти в "Гуанчжоу Фули".

"Когда я переезжал в Китай, то все смеялись. Но я не пожалел об этом переходе ни на секунду. Конечно, деньги мотивировали на переход. Но если сюда ехать только из-за денег, то не получишь удовольствия от такого опыта.

Был рад варианту с Китаем. Я хотел испытать культурный шок", — цитирует Дембеле BBC.

Sport24.ru

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