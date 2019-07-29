В Англии ввели правило временного удаления игроков на 10 минут

Федерация футбола Англии объявила, что начиная с сезона-2019/20 в некоторых лигах страны будут применяться временные удаления футболистов с так называемой скамейкой штрафников.
Наказания игроки будут получать за споры с решениями арбитров на поле.
Обязательное изменение правил будет осуществляться вплоть до 5-й английской лиги, а также до 3-й женской лиги и ниже.
Игрокам, которые будут спорить с решениями судей, будет показана жёлтая карточка, в то время как арбитр будет указывать футболистам, чтобы те отправились на "скамейку штрафников". Два таких временных увольнения приведут к удалению игрока.
"Чемпионат"
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