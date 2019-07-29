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Жозе Моуринью: не могу наслаждаться жизнью, мне не хватает футбола

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что не может полноценно наслаждаться жизнью без футбола.

"У меня было немало времени подумать о своей тренерской карьере и сделать анализ. Я сделал вывод, что полон огня и очень жду новых вызовов. Друзья мне часто говорят: "Наслаждайся жизнью, всем тем, чего тебе раньше не хватало". Я же не могу ей наслаждаться жизнью, потому что мне не хватает футбола. Сейчас я просто должен дождаться своего шанса", — цитирует Sky Sports Моуринью.

Жозе был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" в середине декабря 2018 года.

"Чемпионат"

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Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед АПЛ
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