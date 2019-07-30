Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с "МЮ"

Агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы прибыл в Англию для переговоров с представителями "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.Если сторонам удастся договориться по условиям личного контракта, то клубы продолжат переговоры. Ожидается, что Дибала отправится в "МЮ", а взамен в "Ювентус" перейдет форвард Ромелу Лукаку. При этом "Ювентус" оценивает аргентинца в 100 млн евро, а бельгийца — в 82-83 млн, поэтому хочет получить доплату.