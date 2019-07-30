Английский футболист нигерийского происхождения, защитник "Челси" и молодёжной сборной Англии Фикайо Томори может перебраться в "Эвертон", передает The Sun.По информации издания, 21-летний игрок может оказаться в стане "ирисок", если руководство «синих» не сможет вернуть к себе француза Курта Зума, который провел последний сезон в ливерпульском клубе на правах аренды. 24-летний спортсмен на данный момент является приоритетным вариантом, так как его игра очень впечатлила наставника "Эвертона" Марку Сильву.