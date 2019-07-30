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Умтити может перейти в "Манчестер Юнайтед" за €50 млн

Защитник испанской "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Эмтити может перейти в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает Le10Sport.

По информации издания, манкунианцы готовы предложить за защитника €50 млн. Такой интерес к футболисту возник в связи с травмой ивуарийца Эрика Байи, который пропустит от четырех до пяти месяцев. Дополнительной причиной является то, что вероятность перехода Гарри Магуайра из "Лестер Сити" в стан "красных дьяволов" становится только меньше.

"Газета.ру"

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Теги: Умтити Барселона Манчестер Юнайтед АПЛ Ла Лига
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