Умтити может перейти в "Манчестер Юнайтед" за €50 млн

Защитник испанской "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Эмтити может перейти в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает Le10Sport.По информации издания, манкунианцы готовы предложить за защитника €50 млн. Такой интерес к футболисту возник в связи с травмой ивуарийца Эрика Байи, который пропустит от четырех до пяти месяцев. Дополнительной причиной является то, что вероятность перехода Гарри Магуайра из "Лестер Сити" в стан "красных дьяволов" становится только меньше.