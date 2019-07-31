Сульшер отказался говорить о трансфере Дибалы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после победы над "Кристиансунном" в товарищеском матче (1:0) отказался говорить о трансферах. Специалита спросили по поводу возможного перехода Пауло Дибалы из "Ювентуса".– Я здесь не для того, чтобы говорить о каких-либо слухах или предположениях об игроках другой команды, – цитирует Sky Sports Сульшера. – Но, конечно, мы работаем над одним или двумя трансферами, как я уже говорил ранее. Есть еще десять дней, прежде чем мы начнем чемпионат, и, надеюсь, сможем объявить о новичке или двух.