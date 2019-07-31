Спортивный директор "Ювентуса" прилетел в Лондон для переговоров с "МЮ" по обмену Дибалы на Лукаку

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прилетел в Лондон для переговоров с "Манчестер Юнайтед" для обмена нападающего "бьянконери" Пауло Дибалы на форварда "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, утверждает журналист Goal Ромео Агрести в своем Twitter.Отмечается, что Паратичи также обсудит детали сделки с агентом Дибалы.Ранее сообщалось, что представитель 25-летнего аргентинского футболиста летал в Англию для переговоров с "МЮ".