» » Фрэнк Лэмпард: надеюсь помочь Пулишичу стать сильнее, он может оказаться важным игроком для "Челси"

Фрэнк Лэмпард: надеюсь помочь Пулишичу стать сильнее, он может оказаться важным игроком для "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард оценил игру новичка команды Кристиана Пулишича в товарищеской игре с "Зальцбургом" (5:3). В этой встрече 20-летний хавбек отметился дублем.

"Пулишич продемонстрировал высокий уровень. В его голах мне понравилось стремление открываться между линиями и избегать сближения с соперником. Кроме того, он великолепно действовал в завершающей стадии.

Мы ждем от него именно этого. Он должен показать себя на самом высоком уровне в АПЛ и Лиге чемпионов. Вингер не должен ограничиваться только дриблингом. Здесь важно уметь открываться и находить свободные зоны между линиями. Если мы сможем грамотно использовать его способности, он может стать важным игроком для команды.

Я рад, что мы смогли подписать этого игрока, и он безусловно обладает огромным потенциалом. Тем не менее, ему предстоит адаптироваться к невероятно сложному чемпионату. Я вижу с его стороны стремление работать и впитывать новую информацию. Ему всего 20 лет, и мы не должны забывать об этом. Я счастлив работать с ним и надеюсь, что смогу помочь ему стать сильнее", — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

"Газета.ру"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Лэмпард Пулишич Челси
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Фрэнк Лэмпард: был рад встрече с Абрамовичем
"Наполи" готов купить Заа за 66 млн
Илья Геркус: в России два суперклуба - "Зенит" и "Спартак" 7
Фрэнк Лэмпард: надеюсь помочь Пулишичу стать сильнее, он может оказаться важным игроком для "Челси"
Бейли может продолжить карьеру в "Баварии"
Зидан прокомментировал игру Бейла в гольф
"Бавария" развеяла опасения болельщиков насчет травмы Комана
Бензема дал оценку поражениям "Реала" в межсезонье
Вратарь сборной Аргентины перешел в "Порту"
Евгений Кафельников: мне не нравится то, что творится со "Спартаком" 12
Томас Цорн: Шюррле мотивирован и готов показывать свой лучший футбол в "Спартаке" 9
Василий Уткин: МВД гадит "Динамо". Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами 17
Эльмир Набиуллин рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру
"Оренбург" и "Ростов" пожаловались на судейство в РФС 1
Спортивный директор "Ювентуса" прилетел в Лондон для переговоров с "МЮ" по обмену Дибалы на Лукаку
Юрист - о контракте Малкома: в России нельзя заключать контракты на срок более 5 лет 7
"МЮ" заплатит "Монако" 10 миллионов евро за 16-летнего футболиста
"Спартак" назвал причины расставания с Фернандо и Луисом Адриано 1
Главное с московского дерби. Самые красивые девушки третьего тура 1
Игорь Черевченко: если тульский "Арсенал" не пройдёт "Нефтчи" в ЛЕ, трагедии не будет 4
РПЛ отказалась переносить матч "Спартак" - "Динамо", несмотря на просьбу МВД 2
ФИФА расширила женский чемпионат мира до 32 сборных
Офис РФС по распоряжению Дюкова переедет ближе к деловому центру "Москва-Сити" 2
Бенедикт Хеведес: хотел видеть Шюррле в "Локомотиве", но он выбрал "Спартак" 3
Дмитрий Комбаров: проголосовал за Соболева и сказал проголосовать всем своим друзьям
Леу Дуарте прибыл на медосмотр в "Милан"
"Крылья Советов" и АО "Жигулёвское пиво" в баре "На Дне" подписали партнерское соглашение 2
Президент "Лилля" подтвердил, что "Арсенал" заплатит 80 миллионов евро за Пепе
Миодраг Божович: дай Бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда 1
Дмитрий Комбаров: "Трёхгорное" или "Жигулёвское"? Мне всегда больше нравилось "Жигулёвское"
Все новости