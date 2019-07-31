Фрэнк Лэмпард: был рад встрече с Абрамовичем

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги товарищеского матча с "Зальцбургом" (5:3)."Мы демонстрировали отличный футбол и забивали красивые голы после хороших комбинаций. Наши полузащитники и нападающие провели отличный матч, и это крайне важно для меня. Тем не менее, мы много пропустили, и это нельзя оставлять без внимания.Мне понравился футбол, который мы демонстрировали. Нам противостоял сильный соперник, который уже начал официальный сезон и сегодня использовал высокий прессинг. Нам было непросто при владении мячом, и мы не всегда справлялись лучшим образом. Тем не менее, в целом я доволен увиденным. Безусловно, мы бы предпочли не пропускать, но во время предсезонной подготовки это идет на пользу. Так мы выявляем свои слабые места и понимаем, с чем необходимо работать, пока не начался сезон.Я был рад увидеть Романа Абрамовича. Мы много общались еще во времена, когда я был игроком клуба. Мы часто встречаемся с Мариной Грановской по делам клуба, и я знал, что мне предоставится возможность поговорить с владельцем. Сегодня мы пообщались, и, как мне кажется, он доволен увиденным", — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.