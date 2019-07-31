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Моуринью высказался об уходе Азара из "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью считает, что лондонский клуб, на который был наложен трансферный запрет, должен сделать ставку на своих молодых футболистов, а единственной проблемой синих является уход полузащитника Эдена Азара, перешедшего этим летом в "Реал".

"Все зависит от того, что у вас есть в академии. Думаю, каждому тренеру в мире нравится играть ребятами из академии. Вопрос в том, что за продукт дает академия? C чем вы можете работать. Думаю, "Челси" — очень особенный клуб в этом отношении. Я просто приведу пример: "Челси" нужен центральный защитник? Курт Зума! Вам не нужно никого покупать, не нужно тратиться. Зума! Он чемпион Англии, он играл за "Челси", играл за "Сток Сити" и за "Эвертон" в Премьер-лиге, играл за сборную Франции. Он твой игрок, он был в аренде, где ты купишь игрока лучше, чем он? Он уже у тебя есть.

Вам нужен молодой нападающий? Тэмми Абрахам. Он твой. Он знает этот клуб. Он продукт клуба, он получил образование в клубе. Он был в аренде, уже сыграл несколько матчей в Премьер-лиге, он играет в Чемпионшипе, но делает это на самом высоком уровне в таком большом клубе, как "Астон Вилла". Он готов.

Вам нужно покупать молодого центрфорварда? Нет! "Челси" часто критиковали из-за большого числа футболистов в аренде, больше 30-40 игроков, но сейчас настал момент и у них есть ответы. Так что я не думаю, что для них это проблема. Единственная проблема "Челси" очевидна — потеря феноменального футболиста. Эден Азар был особенным игроком для «Челси», и они потеряли его. Помимо этого я не вижу у них никаких проблем", — цитирует Моуринью Sky Sports.

Sport24

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Теги: Моуринью Азар Челси АПЛ
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