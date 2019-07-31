Клопп поделился ожиданиями от игры с "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити"."Я пока не знаю, сыграют ли Салах, Алиссон и Фирмино против "Манчестер Сити". Парням надо адаптироваться после отдыха, они тренируются всего два дня. Но все равно есть шанс, что они все-таки появятся на поле. Нам нужно как следует подготовиться к матчу", — заявил специалист."Игры с "Манчестер Сити" отличаются от всех других матчей. Чтобы всесторонне подготовиться к ним, вы должны сыграть с ними в предсезонный период, а мы этого не сделали", — добавил немец.