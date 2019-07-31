В АПЛ судьи не смогут смотреть видеоповтор одного момента больше 3 раз

В чемпионате Англии судьи не смогут просматривать видеоповтор после спорного эпизода больше трех раз, сообщает The Sun.Если судья решит обратиться к системе видеопомощи арбитрам (VAR), то он сможет посмотреть эпизод на полной скорости, а затем увидеть замедленный повтор, но не более трех раз.В АПЛ считают, что такой шаг позволит избежать недовольства болельщиков из-за задержек по ходу встречи. Английские футбольные чиновники рассчитывают, что матчи не будут затягиваться дольше, чем на 10 лишних минут.