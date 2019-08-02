Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сказал, что его одноклубник Пауло Дибала должен перейти в "Манчестер Юнайтед", когда тот спросил его совета в чате игроков туринского клуба в вотсапе.
По данным Daily Mail, Роналду написал, что Дибала должен выбрать "МЮ", если хочет стать чемпионом.
Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец перейдет в "Манчестер Юнайтед" в обмен на бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Последний уже дал согласие на переезд в Турин. Сам Дибала продолжает вести переговоры о личном контракте с "красными дьяволами".
Sport24.ru
Криштиану Роналду одобрил переход Дибалы в "МЮ" в чате игроков "Ювентуса" в вотсапе
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