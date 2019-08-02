Вратарь "Манчестер Сити" Браво купил 4 дома чилийским семьям, оставшимся без жилья из-за пожаров

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво помог семьям, проживающим у него на родине — в Чили. Голкипер купил четыре дома четырем семьям, оставшимся без жилья после того, как их жилища были уничтожены пожарами.В 2017 году в Чили бушевали лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек и было разрушено порядка 3000 зданий и домов. 9-летний мальчик Камило, чья семья осталась без крыши над головой в результате стихийного бедствия, написал письмо Браво, попросив вратаря подарить ему футболку с автографом.Увидев просьбу мальчика, Браво решил не ограничивать свою помощь футболкой: он подарил Камило свой вратарский свитер, а семье ребенка — новый дом. Аналогичным способом он помог еще трем семьям. Известно, что Браво также подарил Камило и его отцу билеты на один из матчей сборной Чили.Об благородном поступке Браво стало известно лишь сейчас, когда эту историю в интервью La Cuarta рассказал Мигель — дед Камило.