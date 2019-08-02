Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике календарь нового сезона английской Премьер-лиги.
- Я разговаривал с Карло Анчелотти, в Серии А также 20 команд, но сезон начинается 24 августа. Калиду Кулибали играл с Мане на Кубке африканских наций. У него четыре недели отпуска, и он даже не собирается возвращаться.
Я не знаю, почему мы начинаем так рано. Премьер-лига — такой замечательный продукт. Это не имеет смысла. Я люблю футбол. С моей точки зрения, мы можем играть каждую неделю, но кто-то должен думать об игроках, а никто этим не занимается, — СКАЗАЛ Клопп.
Чемпионат.com
Юрген Клопп: не понимаю, почему сезон в АПЛ начинается так рано, это не правльно
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