Юрген Клопп: не понимаю, почему сезон в АПЛ начинается так рано, это не правльно

Наставник "Ливерпуля"подверг критике календарь нового сезона английской Премьер-лиги.- Я разговаривал с Карло Анчелотти, в Серии А также 20 команд, но сезон начинается 24 августа. Калиду Кулибали играл с Мане на Кубке африканских наций. У него четыре недели отпуска, и он даже не собирается возвращаться.Я не знаю, почему мы начинаем так рано. Премьер-лига — такой замечательный продукт. Это не имеет смысла. Я люблю футбол. С моей точки зрения, мы можем играть каждую неделю, но кто-то должен думать об игроках, а никто этим не занимается, — СКАЗАЛ Клопп.