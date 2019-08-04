Димитар Бербатов: большую часть времени Лукаку несправедливо критикуют

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказал мнение, что нападающий "красных дьяволов" Ромелу Лукаку подвергается несправедливой критике."Я его большой фанат и думаю, что Ромелу большую часть времени несправедливо критикуют. Думаю, ему стоит остаться в команде, так как он хорошо знает партнёров здесь, знает, как с ними играть. Ему стоит сфокусироваться на своих сильных сторонах и придерживаться их. Надеюсь, он останется в "Манчестер Юнайтед" и сможет дать команде гораздо больше", — приводит слова Бербатова Sky Sports.