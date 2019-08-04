Уле Гуннар Сульшер: нет никаких сомнений, что Погба останется в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заверил, что полузащитник Поль Погба не покинет манкунианский клуб."Нет никаких сомнений в том, что он останется на "Олд Траффорд". Почему Погба пропустил игру с "Миланом"? Я не рассчитывал на него, так как после одной из тренировок Поль чувствовал себя плохо. Возможно, на следующей неделе он вернется в общую группу. Это не травма, это просто дискомфорт. У Погба нет повреждений, но я не хочу им рисковать в ближайшее время. Он должен быть готов к матчу 1-го тура с "Челси", — приводит слова Сульшера AS.