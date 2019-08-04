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"Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" и вышел Суперкубок Англии - 1:1 (5:4).

Суперкубок Англии

Финал

Гол: Матип, 78 - Стерлинг, 10

Ливерпуль: Бекер, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд (Матип, 68), Хендерсон (Лаллана, 79), Фабиньо (Кейта, 68), Вейналдум, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79), Салах, Фирмино (Шакири, 79)

Манчестер Сити: Браво, Стоунс, Уолкер, Отаменди, Зинченко, Эрнандес, Сильва (Гюндоган, 61), Де Брёйне (Фоден, 88), Силва, Стерлинг, Зане (Жезус, 13)

Предупреждения: Де Брейне, 32

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Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
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