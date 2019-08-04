Хосеп Гвардиола: невероятный финал

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:1, 5:4 по пенальти) в матче за Суперкубок Англии."Невероятный финал с обеих сторон. Ни одна команда не могла доминировать на протяжении 90 минут. У нас были действительно хорошие моменты. Последние 15 минут мы были измотаны и "Ливерпуль" мог вырвать победу.Это было хорошее испытание для обеих команд. Игрокам приятно осознавать, с чем они столкнутся в этом сезоне. На этом уровне разница ничтожна", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.