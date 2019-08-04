Кевин Де Брейне: матч против "Ливерпуля" получился жестким. Видно, что обе команды физически не готовы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:1, 5:4 по пенальти) в матче за Суперкубок Англии."Это была очень жесткая игра. Вы могли наблюдать, что мы находимся в начале сезона. Обе команды физически не готовы.Некоторые ребята только вернулись два дня назад, другие тренировались 2-3 недели. Предсезонные сборы в этот период — более коммерческие, поэтому август будет важен", — цитирует Де Брейне BBC Sport.