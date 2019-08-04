Деле Алли не поможет "Тоттенхэму" на старте сезона в АПЛ

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит стартовые матчи нового сезона. Как сообщил главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино, хавбек получил травму задней поверхности бедра. Это уже четвертое подобное повреждение Алли за два года."Не верю, что Деле успеет восстановиться к старту сезона. Думаю, он повредил ту же область, что и прежде. Мы взволнованы этим. Ему только 23 года, а он перенес уже так много похожих травм. Ему нужно уделять больше внимания своему организму. Надеемся, что через несколько недель он будет в строю", — цитирует Почеттино The Guardian.