На матче между "Барселоной" и "Арсеналом" было почти 100 тысяч фанатов

Почти 99 тысяч болельщиков посетили стадион "Камп Ноу", чтобы посмотреть на матч за Кубок Жоана Гампера между "Барселоной" и лондонским "Арсеналом". Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.На игру пришли посмотреть 98?812 болельщиков. Это является рекордным показателем для данного товарищеского турнира.Примечательно, что даже по ходу прошлого сезона на домашнем стадионе "Барселоны" не набиралось столько болельщиков на один матч. Лучшей посещаемостью было 98?299 болельщиков, пришедших на полуфинал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0), что почти на десять тысяч меньше.