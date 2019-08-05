Уэйн Руни может вернуться в Англию и стать играющим тренером "Дерби Каунти"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Telegraph.У игрока есть предложение от "Дерби Каунти", который хочет видеть Руни у себя в клубе в качестве играющего тренера. Владелец "Дерби" Мэл Моррис полагает, что такой авторитетный человек, как Руни, принесет пользу команде в раздевалке и на поле. Клуб уже провел предварительные переговоры с агентом футболиста, в дальнейшем стороны планируют продолжить общение.Контракт Руни с "Ди Си Юнайтед" рассчитан до конца 2020 года.