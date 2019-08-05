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Алан Ширер назвал фаворитов АПЛ

Лучший бомбардир в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) Алан Ширер заявил, что за титул чемпиона Англии в новом сезоне вновь будут сражаться "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Эксперт не видит достойной конкуренции этим клубам.

"Без сомнений, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" снова будут бороться за титул. Я могу предположить, что в этот раз "Ливерпуль" опередит "горожан", если будет более организованно играть в обороне, чем в матче за Суперкубок. Хотя «Манчестер Сити» и выиграл три турнира в прошлом сезоне, "Ливерпуль" получит решающий импульс благодаря победе в Лиге чемпионов.

Тем не менее я не уверен, что какая-либо из команд сможет улучшить свой результат прошлого сезона. Нам очень повезло, что мы стали свидетелями такого классного соперничества между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", в котором "горожане" набрали на одно очко больше", — цитирует Ширера Manchester Evening New.

"Газета.ру"

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Теги: Ширер
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