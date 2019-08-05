"Манчестер Юнайтед" мог купить Магуайра в 2013 году за 4 млн фунтов

Защитник Гарри Маугайр мог оказаться в "Манчестер Юнайтед" еще в 2013 году. Как сообщает Mirror, у манкунианцев был шанс купить футболиста в 20-летнем возрасте всего за 4 млн фунтов.На тот момент Магуайр выступал в третьем английском дивизионе за "Шеффилд Юнайтед". Тогдашний главный тренер манкунианцев Дэвид Мойес по совету своего предшественника Алекса Фергюсона поручил скаутам клуба следить за Магуайром. Тем не менее, "МЮ" не проявил особого рвения в вопросе покупки Магуайра, и тот перешел в "Халл Сити".