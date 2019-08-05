"Эвертон" заинтересован в приобретении Ракитича

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.По информации источника, в услугах 31-летнего хорватского футболиста заинтересован "Эвертон". Напомним, этим летом "Барселона" приобрела хавбека "Аякса" Френки де Йонга. Этот трансфер может повлиять на игровое время Ракитича в каталонском клубе.Ранее сообщалось, что "Барселона" может включить Ракитича в сделку по возвращению в команду бразильского нападающего Неймара, который выступает за "ПСЖ".