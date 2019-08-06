Клаттенбург - об арбитре АПЛ Моссе: jн выглядит так, будто находится на 8-м месяце беременности

Известный английский футбольный арбитр Марк Клаттенбург нелестно высказался о коллеге Джонатане Моссе, работающем в английской Премьер-лиге. 44-летний Клаттенбург, в 2016 году обслуживавший финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы, покинул АПЛ в 2017 году ради должности главы судейского корпуса в чемпионате Саудовской Аравии."Мосс дружит с Мартином Аткинсоном, это все о нем говорит. Он был хорошим игроком, хорошим футболистом, но он поддерживал такую дерьмовую команду, как "Сандерленд". Моссу нравилось поговорить о политике, а я больше беспокоился о том, чтобы выполнять свою работу.Как судью я его тоже не котирую. Когда я тренировался с ним, он выглядел подтянутым, но сейчас он выглядит так, будто находится на восьмом месяце беременности", — цитирует Клаттенбурга The Sun.