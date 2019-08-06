Озил может перейти в "Ди Си Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может стать игроком клуба MLS "Ди Си Юнайтед", сообщает ESPN.По информации источника, руководство клуба ищет замену Уэйну Руни, который в зимнее трансферное окно 2020 года покинет команду и перейдет в "Дерби Каунти". Руни подписал контракт сроком на полтора года, в соглашении прописана функция продления еще на год.Озил в сезоне-2018/19 провел за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с лондонской командой рассчитан до 2021 года