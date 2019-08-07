Люк Шоу рассказал о реакции игроков "МЮ" на неудачный результат сезона-2018/19

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, как в команде отреагировали на не самое успешное выступление "красных дьяволов" в предыдущем сезоне, передает Sky Sport."С личной точки зрения я провел намного более сильный сезон, чем раньше. Но я все равно думаю, что могу сыграть намного лучше. Нам должно быть стыдно за прошлый сезон, мы должны сыграть намного лучше. Мы были очень разочарованы", — заявил спортсмен."Нам было особенно больно, потому что другие английские клубы играли в финале и завоевывали трофеи, пока мы находились в отпуске. Мы ничего не могли сделать, но теперь нам есть, что доказывать, и в новом сезоне мы сыграем намного лучше", — заключил футболист.