"Арсенал" согласовал условия личного контракта с защитником "Ювентуса" Ругани

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани близок к переходу в "Арсенал". Как сообщает Corriere dello Sport, «канониры» согласовали личный контракт с 25-летним футболистом. Ожидается, что в случае перехода Ругани будет зарабатывать 4 млн евро за сезон.Между тем "Арсенал" и "Ювентус" продолжают переговоры. Туринцы могут отдать Ругани в аренду на два года с обязательством выкупа за 40 млн евро. Напомним, что трансферное окно закрывается 8 августа.