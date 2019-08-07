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Вингер "Кристал Пэлас" Заа подал запрос на трансфер

Крайний нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа хочет покинуть команду. По данным Sky Sports, футболист подал запрос на трансфер.

Заа летом интересовались "Наполи", "Арсенал", "Бавария" и "Эвертон". Активнее всех в этом вопросе были мерсисайдцы, клуб якобы даже предлагал за игрока 55 млн фунтов плюс Дженка Тосуна и Джеймса Маккарти, однако «Кристал Пэлас» все равно отказался. Правда, позднее, "Эвертон" опровергал эту информацию.

Контракт Заа с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2023 года.

Sport24.ru

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Теги: Заа Кристал Пэлас АПЛ
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