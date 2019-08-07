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"Интер" договорился с "МЮ" о переходе Лукаку

"Интер" достиг договоренности о трансфере форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, стороны достигли устной договоренности. Сумма трансфера составит 65 миллионов евро + бонусы, которые могут достичь 13 миллионов. Также "МЮ" получит определенный процент от последующей продажи игрока. Ранее стало известно, что английский клуб оштрафует бельгийца на почти на 400 тысяч фунтов за отказ прибыть на тренировочную базу.

"СЭ"

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Теги: Интер Манчестер Юнайтед АПЛ Лукаку Серия А
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