Полиция открыла дело на фаната "Эвертона" за расистские оскорбления Салаха

Английская полиция начала расследование из-за расистских оскорблений форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Фанат "Эвертона" выложил в твиттер несколько видео с выпадами в адрес египтянина на почве национальности. "Эвертон" осудил действия болельщика и сообщил о них в полицию, сообщает Liverpool Echo.Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В прошлом сезоне он забил 27 голов и отдал 13 голевых передач в 52 матчах за красных.