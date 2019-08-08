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Клубы из Англии потратили 1,386 млрд в летнее трансферное окно

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в завершившееся летнее трансферное окно потратили 1,386 млрд. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
ФК «Манчестер Юнайтед»
Летнее трансферное окно в Англии завершилось 8 августа. В прошлом году клубы АПЛ потратили 1,303 млрд, в 2017-м - 1,455 млрд, что является рекордом для чемпионата.

Самую крупную покупку совершил "Манчестер Юнайтед", приобретя у "Лестера" защитника сборной Англии Гарри Магуайра за ?78,30 млн. Второе место в этом списке занял "Арсенал", который приобрел у французского "Лилля" ивуарийского нападающего Николя Пепе (?72 млн). "Манчестер Сити" стал автором двух из пяти крупнейших приобретений в летний период - ряды клуба пополнили испанский полузащитник Родри (?63 млн, испанский "Атлетико") и португальский защитник Жуан Канселу (?58,5 млн, итальянский "Ювентус"). Замкнул первую пятерку лондонский "Тоттенхэм", который заплатил французскому "Лиону" за полузащитника сборной Франции Танги Ндомбеле ?54 млн.

Лондонский "Челси", чьим владельцем является российский миллиардер Роман Абрамович, отказался от серьезных трат летом из-за санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отметившись только выкупом у испанского "Реала" прав на хорватского полузащитника Матео Ковачича (?40,5 млн), проводившего прошлый сезон за лондонцев на правах аренды. За такую же сумму в "Лестер" из "Монако" перешел бельгийский полузащитник Юри Тилеманс.

В отличие от большинства конкурентов, "Челси" завершил летнее трансферное окно с прибылью. Благодаря продаже бельгийского полузащитника Эдена Азара в "Реал" за ?90 млн команда заработала ?78,9 млн. На втором месте по прибыли идет "Кристал Пэлас" (?39 млн), на третьей строчке расположился победитель прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" (?28,1 млн). Четвертым клубом, сумевшим сохранить положительный баланс после закрытия летнего трансферного окна в Англии, стал "Лестер" (?2 млн).

Лидерство по тратам принадлежит не выступавшей три сезона в АПЛ бирмингемской "Астон Вилле" (?146,3 млн). Второе место по этому показателю занимает лондонский "Арсенал" (?90,5 млн), третьим стал "Вулверхэмптон" (?73,2 млн). Первый тур АПЛ стартует 9 августа.

ТАСС

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Теги: АПЛ
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