Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлением от работы системы видеоповторов:
- Я за видеоповторы, потому что они делают фактические решения верными. Если ты в офсайде, на пару метров или пару сантиметров, ты в офсайде, и это многое решает.
Пока это будет решаться быстро, я думаю, это будет плюсом и сделает лигу более справедливой, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на ВВС.
Сульшер: VAR? Пока решения будут принимать быстро, это будет плюсом
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