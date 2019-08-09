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"МЮ" планировал продать Санчеса в "Рому"

Игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Чили Алексис Санчес мог продолжить карьеру в "Роме", сообщает RomaPress.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» сделало предложение коллегам из Рима о покупке 30-летнего футболиста. Стороны так и не смогли достигнуть соглашения до окончания трансферного окна в Англии. Причиной тому стала слишком высокая заработная плата спортсмена.

Стоит отметить, что переговоры могут продолжиться зимой.

В предыдущем сезоне Санчес вышел на поле в составе манкунианцев 27 раз и забил 2 гола.

"Газета.ру"

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Теги: Санчес Манчестер Юнайтед Рома
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Манчестер Сити 0 0
...
3 Челси 0 0
4 Тоттенхэм 0 0
5 Арсенал 0 0
6 Манчестер Юнайтед 0 0
7 Вулверхэмптон 0 0
8 Эвертон 0 0
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 38 90
...
4 Интер 38 69
5 Милан 38 68
6 Рома 38 66
7 Торино 38 63
8 Лацио 38 59
...
20 Кьево 38 17(-3)
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