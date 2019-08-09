"МЮ" планировал продать Санчеса в "Рому"

Игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Чили Алексис Санчес мог продолжить карьеру в "Роме", сообщает RomaPress.По информации издания, руководство «красных дьяволов» сделало предложение коллегам из Рима о покупке 30-летнего футболиста. Стороны так и не смогли достигнуть соглашения до окончания трансферного окна в Англии. Причиной тому стала слишком высокая заработная плата спортсмена.Стоит отметить, что переговоры могут продолжиться зимой.В предыдущем сезоне Санчес вышел на поле в составе манкунианцев 27 раз и забил 2 гола.