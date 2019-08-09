Наставник "Ньюкасла" прокомментировал возвращение Кэролла

Стив Брюс, занимающий пост главного тренера "Ньюкасла", прокомментировал возвращение в его команду Энди Кэролла, передает BBC."Энди Кэрролл был полон желания вернуться. Конечно, сейчас главный вопрос — сможем ли мы быстро его вернуть и сможет ли он сохранить форму. Это уже не молодой Энди Кэрролл, он уже ветеран. Но когда клуб продавал его за рекордную сумму, он стоил каждого фунта", — заявил 58-летний специалист.Стоит отметить, что нападающий перешел в стан "сорок" на правах свободного агента. Он уже выступал за клуб в период с 2006 по 2011 год — тогда форвард забил 31 мяч в 80 играх.