Трент Александер-Арнольд: надеюсь, в этом сезоне выступим лучше

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд оценил победу в домашнем матче первого тура чемпионата Англии с "Норвич Сити"."В прошлом сезоне мы сделали что-то особенное, но сейчас все это не имеет значения. Мы должны сосредоточиться на этом сезоне, и, надеюсь, сможем выступить лучше в чемпионате.Хочу играть лучше. Хочу создать как можно больше шансов для команды. Вместе с другими защитниками стараюсь выходить вперед и хорошо действовать в обороне. Хотим чаще играть на ноль. В прошлом году у нас было много «сухих» матчей, но мы можем улучшить этот результат", — приводит слова футболиста BBC.