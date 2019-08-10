Моуринью будет работать экспертом Sky Sports на матчах АПЛ

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью станет экспертом телеканала Sky Sports на матчах английской премьер-лиги сезона-2019/20. Первый эфир с 56-летним португальцем в студии состоится 11 августа, когда "Манчестер Юнайтед" примет "Челси"."АПЛ — это особенный турнир для меня. Его трудно выиграть, а от матчей нельзя оторвать глаз, — сказал Моуринью. — Буду частью премьер-лиги вместе с телеканалом, пока не вернусь на тренерскую работу".