"Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм"

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" стартовал с крупной победы над "Вест Хэмом" в новом сезоне АПЛ.



Чемпионат Англии



1 тур



Голы: Жезус, 24, Стерлинг, 51, 77, 90+3, Агуэро, 88 (пен.)



Вест Хэм: Фабиански, Фредерикс, Бальбуэна, Крессвел, Диоп, Андерсон (Эрнандес, 68), Лансини, Антонио (Форнальс, 46), Уилшир (Снодграсс, 56), Райс, Аллер



Манчестер Сити: Эдерсон, Зинченко, Стоунс, Уолкер, Лапорт, Эрнандес, Де Брёйне (Гюндоган, 80), Сильва (Фоден, 80), Стерлинг, Марез, Жезус (Агуэро, 70)



Предупреждения: Бальбуэна, 62, Андерсон, 62, Уолкер, 88, Стерлинг, 90+4