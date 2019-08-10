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"Челси" может приобрести защитника Чилвелла

"Челси" заинтересован в приобретении защитника "Лестер Сити" Бена Чилвелла, сообщает The Sun.

По информации издания, в «синие» планируют подписать футболиста в следующее летнее трансферное окно, когда истечет срок трансферного бана.

Отмечается, что стоимость футболиста оценивается в ?70 млн.

В прошлом сезоне Чилвелл принял участие в 36 матчах за "Лестер", в которых отдал четыре результативные передачи.

"Газета.ру"

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Теги: Чилвелл Лестер Челси АПЛ
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