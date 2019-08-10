"Челси" заинтересован в приобретении защитника "Лестер Сити" Бена Чилвелла, сообщает The Sun.
По информации издания, в «синие» планируют подписать футболиста в следующее летнее трансферное окно, когда истечет срок трансферного бана.
Отмечается, что стоимость футболиста оценивается в ?70 млн.
В прошлом сезоне Чилвелл принял участие в 36 матчах за "Лестер", в которых отдал четыре результативные передачи.
"Газета.ру"
"Челси" может приобрести защитника Чилвелла
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»