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Хавбек "Астон Виллы" обновил антирекорд АПЛ по числу проигранных матчей подряд

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш обновил антирекорд английской Премьер-лиги по количеству проигранных матчей подряд.

Поражение от "Тоттенхэм Хотспур" во встрече 1-го тура чемпионата Англии сезона-2019/20 стало для 23-летнего хавбека 19-м в 19 последних играх в турнире. Серия футболиста началась ещё в сезоне-2014/15. Тогда "Астон Вилла" с ним в составе проиграла 2 матча. В следующем сезоне команда проиграла все 16 встреч, в которых принимал участие полузащитник. Свою серию хавбек продлил уже после возвращения бирмингемской команды в высший дивизион страны.

"Чемпионат.сом"

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Теги: Астон Вилла АПЛ
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