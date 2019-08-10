Хавбек "Астон Виллы" обновил антирекорд АПЛ по числу проигранных матчей подряд

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш обновил антирекорд английской Премьер-лиги по количеству проигранных матчей подряд.Поражение от "Тоттенхэм Хотспур" во встрече 1-го тура чемпионата Англии сезона-2019/20 стало для 23-летнего хавбека 19-м в 19 последних играх в турнире. Серия футболиста началась ещё в сезоне-2014/15. Тогда "Астон Вилла" с ним в составе проиграла 2 матча. В следующем сезоне команда проиграла все 16 встреч, в которых принимал участие полузащитник. Свою серию хавбек продлил уже после возвращения бирмингемской команды в высший дивизион страны.