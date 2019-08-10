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Унаи Эмери: Себальос силен духом и каждый день демонстрирует амбиции

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о том, что думает по поводу выступлений новичка клуба Дани Сьоса, передает Teamtalk .

Полузащитник перешел в стан англичан на правах аренды из мадридского "Реала".

"Сьос силен духом. Мы думали, что он сломал лодыжку из-за сильного удара. Однако, когда он пришел на тренировку, заявил: "Я в порядке и хочу работать".

Каждый день он демонстрирует свои амбиции, свой спортивный голод. Думаю, нам нужны такие футболисты", – сказал наставник.

"Газета.ру"

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Теги: Эмери Себальос Арсенал АПЛ
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