Унаи Эмери: Себальос силен духом и каждый день демонстрирует амбиции

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о том, что думает по поводу выступлений новичка клуба Дани Сьоса, передает Teamtalk .Полузащитник перешел в стан англичан на правах аренды из мадридского "Реала"."Сьос силен духом. Мы думали, что он сломал лодыжку из-за сильного удара. Однако, когда он пришел на тренировку, заявил: "Я в порядке и хочу работать".Каждый день он демонстрирует свои амбиции, свой спортивный голод. Думаю, нам нужны такие футболисты", – сказал наставник.