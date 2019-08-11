Гвардиола раскритиковал игроков "Манчестер Сити" после разгрома "Вест Хэма"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча первого тура чемпионата Англии против лондонского "Вест Хэм Юнайтед".
"Доволен ли я результатом? Да. Но я недоволен игрой. В первом тайме мы отдавали пасы небрежно и неточно. Но это нормально для первой игры, которая началась довольно рано. Во втором тайме мы сыграли спокойнее, а после 3:0 результат был сделан", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
"Газета.ру"
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