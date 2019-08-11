"Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Ганнибала у "Монако"

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте сообщил, что достиг договорённости о трансфере полузащитника "Монако" Ганнибала Межбри. Сейчас клубы ожидают одобрения ФИФА.По информации СМИ, приобретение Ганнибала обойдётся "Юнайтед" примерно в € 10 млн. 16-летний футболист будет выступать в академии "красных дьяволов".В борьбе за Межбри манкунианцы опередили мюнхенскую "Баварию" и лондонский "Арсенал". Ранее сообщалось также, об интересе к хавбеку со стороны "Лиона".